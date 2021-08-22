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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Erdoğan - Michel görüşmesinde Avrupa Birliği'nin Dijital KoronavirüsSertifikasına, Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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