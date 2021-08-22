Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını ifade etti.

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