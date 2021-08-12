Son dakika | Erdoğan ve el-Burhan'dan flaş açıklama! Türkiye ile Sudan arasında imzalar atıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı kabul etti.

Türkiye ile Sudan arasında anlaşmaların imza törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El-Burhan ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın el Burhan'ın Sudan'ın geçiş döneminde devlet başkanı düzeyinde bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum.

Sudan tarihi, beşeri, kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmişti.

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselterek işbirliğimizi kurumsallaştırdık."

Detaylar geliyor...

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