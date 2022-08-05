Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! "Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider baş başa görüşmesi öncesi kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ve Akkuyu Santrali konularına vurgu yaparken Putin ise tahıl sevkiyatı ve doğalgaz tedarikine değindi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! "Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle bugün Soçi şehrine gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider basına kapalı olarak yapacakları görüşme öncesi kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmeleri de verimli geçti. Birçok konuları ele aldılar, bizim bu konulardan sonra buna bir nokta koymamız, Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide, gerek Karadeniz hattının tahılda, buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili atılan adımlar, bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar bizim de bugün ikili görüşmeyi yaparak Türkiye-Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli.

Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ ELE ALMAMIZ BÖLGEYE RAHATLAMA GETİRECEKTİR"

Suriye'deki gelişmeleri de ele almamız bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız önem arz ediyor. Bugün dünyanın gözü Soçi'de. Acaba ne görüştüler, ne yaptılar, burayı takip ediyorlar.

Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar

"AKKUYUNUN BELİRLENEN ZAMANDA BİTİRİLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu sizlerle bir noktaya getirmemiz, karara bağlamamız, Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 potansiyelini Akkuyu Santrali temin edecek.

Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar

PUTİN: AVRUPA TÜRKİYE'YE MİNNETTAR OLMALI

Putin'in ikili görüşme öncesi yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

İkili işbirliğimizin kilit boyutlarını ele aldılar Türkiye'deki görüşmelerde. Birçok konu var görüşülmesi gereken. Ticaret hacmimiz arttırmak. Gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik projemiz var. Türk akımı hattının inşaatını tamamladık, önemli bir güzergah. Türk akımı düzenli şekilde, eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor.

Sadece Türkiye'ye doğal gaz sevk etmiyor. Türkiye'nin kendisinde petrol, kömür, doğal gaz herhangi bir sıkıntı çekmeden hepsini Türkiye'ye ihraç ediyoruz.

Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır.

Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SOÇİ ZİYARETİ

Erdoğan’a Soçi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Son dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlarSon dakika |Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir araya geldi! Bugün dünyanın gözü Soçi'de, burayı takip ediyorlar

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