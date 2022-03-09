Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yağ krizini çözdü! Gemiler yola çıktı!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen yağ yüklü gemilerin geçişi konusunda Putin'e isteklerini dile getirmiş ve Rus liderden geçiş için onay almıştı. Yapılan açıklamaya göre 6099 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye doğru harekete geçtiği ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE'DE

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.