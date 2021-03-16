Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılarak otomotiv yatırımları ve ekonomik gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.

Ford Otosan'un yatırımı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu yatırımla birlikte Türkiye'yi küresel rekabette ileriye taşıma adına önemli bir adım atılacağını kaydetti.

"Ford Otosan 2 milyar yatırım planını açıklamıştı." diyen Erdoğan," Biz de proje bazlı devlet kapsamına alarak gereken her türlü desteği verdik. Bugünkü imza töreni devletimizin yatırımlarla ilgili destek tavrına en güzel örnek. Ford Otosan 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor. Firma ülkemizin kalkınmasında çok kritik rol oynuyor. Ford Otosan AR-Ge ihracat üretim ve katma değer etkisi 10 yıla yayılacak büyük vizyon ortaya kalkmakta." ifadelerini kullandı.

ÜRETİM KAPASİTESİ 650 BİN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan projeye ilişkin olarak, "Proje tamamlandığında 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Projenin devreye alınmasıyla Ford dışında Volkswagen firması için de bir tonluk araç üretimi gerçekleştirilecek" bilgisini verdi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ÖNEMLİ BATARYA ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEKTEKTE KARARLIYIZ"

Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan," Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızı ile devam ediyor. İlk üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Dünyada ilk 5, Avrupa'da lider olmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üreticilerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Yerli ve yabancı bilim insanlarını ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum." dedi.