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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!"

Son dakika: Efes-2022 Tatbikatı'ını İzmir'de takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada adaları silahlandıran Yunasnitan'ı uyararak, " Yunanistan'a gayri meşru statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkeye uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları şu şekilde;

"Bu tatbikata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını sürdürüyor. Barışın istikrarın tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayretler sarf ediyoruz. Milli gelirimize göre oranlandığında insani yardımda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden, sınır ötesi harekatlara, her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle ettiğimiz mücadelelerde gösterdiğimiz başarının eşi benzeri yoktur.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit harekatıyla sınırlarımızı güvenlik altına alma operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde, terör koridorlarına asla izin vermeyeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müttefiklerimizin tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!

ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇİN

Rusya Ukrayna savaşı, dünyada barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!

1999 ve 2006 yıllarında Anayasa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkum edilen Yunanistan'a göz yumulduğu ortadadır. Türkiye Adalar'daki haklarından vazgeçmeyeceği gibi uluslararası haklarını savunmaktan da geri durmayacaktır."

"ŞAKA YAPMIYORUM CİDDİYİM"

  • Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'a gayri meşru statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.

  • Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!

  • Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkiyi gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır.

  • Yunanistan'ı bir asır önceki gibi kurduğu hayallerden ders çıkarmaya davet ediyorum. Kendinize gelin. Pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durun.

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!

{TITLE_STRIP}Dosta güven, düşmana korku saldı! Efes-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu! Tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli detayı...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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