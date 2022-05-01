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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da iftar programında konuştu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı’nda, düzenlenen iftar programında konuştu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı’nda, düzenlenen iftar programında işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda yapığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:

"1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Tershane işçilerimizle TÜRK-İŞ sendikamızın temsilcileriyle birlikte bu güzel 1 Mayıs akşamında iftar sofrasında buluşarak bu sevince ortak olmak istedik. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da iftar programında konuştu

Eskiler, emeksiz yemek olmaz derler. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol, su elektrik, hiçbiri olmaz. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Herkesin insanca hayat sürebileceği gelir seviyesine ulaşmasına önem verdik. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmaz için kendi gelirlerimizden vazgeçtik.  Sendikalaşma oranlarında yarı yarıya artış olmuştur. Çalışanlarımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücü düşmüş olsa da İnşallah bu kayıpları telafi edeceğiz. Şu an itibarıyla yarı uçak gemimizi yaptık, denize indirdik."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da iftar programında konuştu

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