SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda katıldı.

Erdoğan'ın burada gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizi uzun yıllar boyunca havacılıkta temsil eden Atatürk Havalimanımız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Hedef 2023 diyerek şuralarımızı gerçekleştirmiştik.

* Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz. Bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol kat ettiğimizi görüyoruz.

* Bundan sonrası için yapmamız gereken işleri eksiklerimizi yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır.

* Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır.

* Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor.

* Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız. 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor.

* Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı topla ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür.

* Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

* Şuramıza 55 farklı ülkeden ulaşım iletişim konusunda kanaat önderleri, ulaştırma bakanları katıldı. Ekonomi ve ulaşım konularının ülkelere etkilerini tartıştık. Mega projelerimiz sadece milletimizin takdirini kazanmamış, uluslararası çevrelerde de takdir ediliyor.

* Stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi en üst noktaya taşıyoruz. Dev ulaşım projeleriyle ne kadar kararlı ve iddialı olduğumuzu gösteriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü alanında dünyanın en büyük köprüsü olacaktır.

* Çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Kanal İstanbul'u hayata geçiriyoruz. Uluslararası ölçekte ulaşım ve kalkınma projesidir. Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir.

* Karayolunda yolcu ve yük taşımacılığında güvenli bir alt yapı oluşturduk.

*12 bin 803 kilometre demiryolunu baştan sona yeniledik. 3 bin 500 kilometrelik hızlı tren hatlarının yapımı sürüyor.

*İstanbul Havalimanı Dünyanın en iyileri arasında ikinci, Avrupa'da birinci sırada.