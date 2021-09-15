Son dakika | 6. Anadolu Medya Ödülleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzakların tamamını bozduk

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Medya Özel Ödülleri kapsamında son yıllarda kaybettiğimiz değerlerin isimlerinin yaşatılıyor olması da önemli bir vefa örneğidir. Tüm medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlara ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir.

Ülkemizin dört yanında dişini tırnağına takarak çeşitli mecralarda görevlerini yürüten tüm medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hakikatin, hakkın, hukukun, özgürlüğün, insana dair her özlemin savunucusu olarak gördüğüm medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum.

Siyasi hayatımız boyunca hep yakın mesai içinde olduğumuz basınımızla inşallah daha nice yolları birlikte yürüyeceğiz.

Anadolu basını demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Hem halkımızın vaktinde ve doğru bilgilenmesi hem de idarecilerin halkın gündemini sağlıklı takip edebilmesi bakımından medyamız yeri doldurulamayacak bir görev ifa ediyor.

Genel olarak basın özellikle de Anadolu basını işte bu yönüyle mutlaka desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken bir vazife görüyor. Tüm bu misyonların hakkıyla ifası, meslek ahlakından taviz vermeden ve sorumluluk bilinci içerisinde yürütmesine bağlıdır.

"DOĞRUNUN YALANLA KARIŞTIĞI MECRALARI ZAPTURAPT ALTINA ALACAK OLAN SİZİN GAYRETİNİZDİR"

Sosyal medya gibi doğrunun yalanla, çarpıtmanın kötü niyetle karıştığı mecraları zapturapt altına alacak olan da yine sizin gayretinizdir

Gücünü insandan alan, malzemesi de muhattabı da insan olan Anadolu basınımız kendini bu doğrultuda ne kadar geliştirirse geleceğine o derece güvenle bakabilir. Medyamızın yüz hatları, tüm değerleri, tarihi, kültürüyle milleti aşağılayan mankurtlar değil, bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir.

Tuzakların tamamını bozduk. Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak vaktimizi heba etme girişimlerini engelledik."

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