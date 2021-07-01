SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı paylaşımı: 50 milyon dozu aştık!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada son durumu açıkladı. Şimdiye dek yapılan aşı miktarının 50 miiyon dozu aştığını belirten Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/KJnQUdnhrq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2021

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı TURKOVAC'a da atıfta bulunarak, "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 12.07 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 862 bin 323, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 149 bin 160 oldu.

Toplam aşı yapılan kişi sayısı ise 50 milyon 11 bin 483'e yükseldi.