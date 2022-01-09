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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı: Bütün kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı: Bütün kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı: Bütün kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." 

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı: Bütün kahramanları saygı ve rahmetle anıyorumSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı: Bütün kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum

Berkem Temizel
Gece Editörü
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