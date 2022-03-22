Hülya Avşar çekinmeden itiraf etti! Genelev patroniçesi olmasına izin vermemişler!Anadolu Efes – Real Madrid maçı canlı izle | Anadolu Efes – Real Madrid maçı Bein Sports HD 3 canlı yayın izle linkiSon dakika: 22 Mart 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika! Sağlıkta şiddet tartışmaları hakkında Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama! "Sağlıkçılar kadar hastaların da anlaşılmaya ihtiyacı var"Kanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Destan 16. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 56. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölüm full, tek parça | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 6. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 63. bölüm full, tek parça izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama! "Tek çıkış yolu olarak görüyoruz"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama! "Tek çıkış yolu olarak görüyoruz"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama! "Tek çıkış yolu olarak görüyoruz"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

- "(Rusya-Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.

(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.

AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

(Odessa'dan sürüklenen mayınlar) MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama! Tek çıkış yolu olarak görüyoruz

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT