Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama! "Tek çıkış yolu olarak görüyoruz"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

- "(Rusya-Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.

(Hollanda ile ticaret hacmi) İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.

AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

(Odessa'dan sürüklenen mayınlar) MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın."