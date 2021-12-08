Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve esnafa müjdeSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'dan flaş tepki: Türkiye, Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştırSon dakika | İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Gündemimde yokEuroLeague kadınlar: Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı izle | TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linkiTest sonucu pozitif! Netflix'in gündem olan dizisi Kulüp'ün Matildası Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandıSon dakika: 8 Aralık 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuEylül ayında operasyon geçirmişti! Futbolun taçsız kralı Pele hastaneye kaldırıldıÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 8 Aralık 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıSokak röportajında algı yapıp "Nerde bu devlet" demişti! Yalanı ortaya çıkınca özür diledi!Beyazlara bürünen Engin Öztürk akıllara Hıyarlı Baba'yı getirdi! Sosyal medyada espri konusu oldu!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve esnafa müjde

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve esnafa müjde

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat 15 dakika süren Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnafa ayda 1.7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayının sonuna kadar devam ettirme kararı aldıklarını ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve esnafa müjde

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. 2 sat 15 dakika süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimli stopaj uygulamasının mart ayının sonuna  kadar uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."

Detaylar geliyor...

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan'dan flaş tepki: Türkiye, Genel Kurul'da yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT