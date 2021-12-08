Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve esnafa müjde Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat 15 dakika süren Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnafa ayda 1.7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayının sonuna kadar devam ettirme kararı aldıklarını ifade etti.

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