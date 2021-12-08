Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve esnafa müjde
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat 15 dakika süren Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnafa ayda 1.7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayının sonuna kadar devam ettirme kararı aldıklarını ifade etti.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. 2 sat 15 dakika süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimli stopaj uygulamasının mart ayının sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."
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