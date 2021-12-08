Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi toplayacak: Asgari ücret, koronavirüs salgını ve stokçulukla mücadele masada!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantı saat 15.00'da başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşme ve Katar'da gerçekleştirdiği ziyarette Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı baş başa görüşmeler ve temasların sonuçları masaya yatırılacak.

KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE

Türkiye'nin ve dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda kabineye bir sunum yapması beklenirken vaka sayılarının düşürülmesi ve aşılamanın artırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta TÜRK-İŞ'te gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada" Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete yapılacak olan zam konusunda birçok rakam telaffuz ediliyor. Bu kapsamda 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar birçok rakam masada yer alıyor.

STOKÇULUKLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti öncesi mücadele edeceklerini ifade ettikleri stokçuluk da gündemde olacak. Buna göre herhangi bir yasal düzenle yapılıp yapılmayacağı ele alınacak.

BAKAN NEBATİ'NİN İLK TOPLANTISI

Öte yandan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilk kabine toplantısına katılacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralarına karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

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