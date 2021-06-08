SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e-spor paylaşımı: Desteklemeye devam edeceğiz!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Gençlik ESPOR turnuvasında FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirterek FIFA21, PUBG ve Zula’da turnuvaya katılan tüm yarışmacıları tebrik etti. E-sporun desteklemesinin devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AK Gençlik ESPOR turnuvasında FIFA21 finali çok çekişmeli geçti. FIFA21, PUBG ve Zula’da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.

Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu ESPOR’u desteklemeyi sürdüreceğiz."