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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan yaptığı açıklamada "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Bugün yaptığı açıklama ile emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesi müjdesi verdi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada "1000 + Enflasyon büyük ihtimalle. Enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah bin 100 TL olacak." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesinin 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında, emekliye Kurban Bayramı İkramiyesinin ise 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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