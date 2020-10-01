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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezası tartışmasına ilişkin olarak, "Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım." dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezası tartışmasına ilişkin olarak, "Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AYM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin ifadeleri hakkında sorulan soruya cevap veren Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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