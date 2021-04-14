SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşarak onların sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen Kanal İstanbul sorularına da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

"AB ÜLKELERİNDE 11 TANESİ BUNDAN ÇEKİLME ARİFESİNDE"

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmenin kadın haklarına saygıyı getirmediğini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda AB ülkelerinde de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız kabul etmiyor. Burada bizim üzerimizde durmamız gereken 684 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Şiddet”le ilgili yasa. Bu zaten var. Biz burada öyle bir medeniyetin, dinin mensubuyuz ki… Bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer biz böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, güzelini, güçlüsünü kalkarız Ankara Sözleşmesi hazırlarız. Onunla beraber yola devam ederiz" sözlerini sarf etti.

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Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan sözleşmedir. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak da bilinen bu sözleşme, Avrupa Konseyi üye devletleri ile bazı ülkeler tarafından imzalanıp Türkiye'de 8 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

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