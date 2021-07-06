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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya geçmiş olsun mesajı!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya geçmiş olsun mesajı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya geçmiş olsun mesajı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva’ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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