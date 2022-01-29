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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve partisine zehir zemberek sözler! "Haysiyetlerini kaybettiler."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve partisine zehir zemberek sözler! "Haysiyetlerini kaybettiler."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve parti içerisindeki isimlere, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikâyet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler." diyen Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'na da zehir zemberek sözler sarf etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve partisine zehir zemberek sözler! "Haysiyetlerini kaybettiler."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı sosyal medya paylaşımında CHP ve parti liderini hedef aldı. Partinin, Türkiye'yi batılı büyükelçilere şikayet ettiklerini iddia eden Başkan Erdoğan, "Milletin gönlünü kazanmak, sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikâyet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler." ifadelerine yer verdi.

"SKANDALLARININ ÜSTÜ KAPANMAYACAKTIR"

Kılıçdaroğlu'nun, oturma düzeni açıklamalarına da atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler acısı durumunu eminim milletimiz de görüyor. Türkiye hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini verirken muhalefetin tek gündemi kimin nereye, hangi sırayla oturacağı…Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa ''AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş'' ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar.

Ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var.Hiçbir tahrik, hiçbir hesap, hiçbir iftira bunları kurtaramayacak, hiçbir medya kampanyası skandallarının üstünü kapatamayacaktır. İnşallah önce 2023 seçimleri, ardından da 2024 mahallî idareler seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacaktır." ifadelerini kullandı.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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