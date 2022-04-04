Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında şu bilgileri aktardı:

MAHKEME KARAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu hakkında tedbir kararı verilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadeleri kullanmasının durdurulması talep edildi. 1 Nisan'da mahkeme bir ara karar verdi. İhtiyati tedbir talebi kabul edildi. Mahkeme, CHP liderinin uyarılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu 31 Mart’ta yaptığı paylaşımda kendisine “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” şeklinde yanıt vermişti.