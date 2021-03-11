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  3. Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sağlık alanında destan yazdık

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sağlık alanında destan yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." dedi.

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sağlık alanında destan yazdık

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kalırken süreç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan faaliyetlerin yer aldığı bir infografiği paylaşarak," Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sağlık alanında destan yazdık

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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