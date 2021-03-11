Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sağlık alanında destan yazdık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." dedi.
Koronavirüs salgınında bir yıl geride kalırken süreç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan faaliyetlerin yer aldığı bir infografiği paylaşarak," Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." ifadelerini kullandı.
Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık. #insanlıkiçin pic.twitter.com/7hV8pMAunU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021