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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme: Libya ile ilişkiler değerlendirildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme: Libya ile ilişkiler değerlendirildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Libya Milli Birlik Hükümetinin Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu almasından ötürü tebriklerini ileterek, Libya’da kalıcı çözüm umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade etti.

Her daim dost ve kardeş Libya’nın egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasını esas alan Türkiye’nin Libya’ya gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde de iki ülke arasındaki temeli sağlam iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak kazanımların muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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