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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye taziye telefonu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye taziye telefonu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye taziye telefonu

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisi Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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