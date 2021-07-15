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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize telefonu: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize telefonu: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Rize Valisi ve İçişleri Bakanı Soylu ile telefonda görüşerek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Erdoğan, Rizeli vatandaşların yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize telefonu: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek

Rize 13 Temmuz'da başlayan ve 14 Temmuz'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana gelmişti. 

Muradiye Beldesinde Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldi, burada enkaz altında 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı, 1 vatandaşın da bulunması için  arama çalışmalarının devam ederken  AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize telefonu: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek Rize halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize telefonu: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek

YARALAR SARILACAK

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize telefonu: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek

BAKANLARIN TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede temaslarını sürdürüyor.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize telefonu: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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