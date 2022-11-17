Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoru anlaşması konusunda açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama

19 Kasım'da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasının uzatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan kararla anlaşmanın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

LİDERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan anlaşmanın uzatılması konusunda Birleşmiş Milletler’e, Genel Sekreter Guterres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’ye teşekkür etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.

Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler’e, Genel Sekreter Sayın Guterres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Hayırlı uğurlu olsun."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama

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