Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: "Türkiye, büyük krizi en az hasarla atlatmayı başarmıştır"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandilli Araştırma Binası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Burada gündeme dair detaylara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derin teknoloji üssümüz kömürden doğalgaz üretimi, deprem acil müdahale sistemi, genetik araştırmalar gibi pek çok farklı çalışmaya da ev sahipliği yapacaktır. " ifadelerine yer verirken, Türkiye'nin büyük krizi en az hasarla atlattığını yeniden hatırlattı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

"Bu merkez üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacaktır. Bio yakıttan gıda takviyesine kadar pek çok alanda uygulama imkanı olan çalışmalardır. İklim değişikliği ile sıfır atık projesine de destek verecek çalışmalar bu birimde yürütülecektir. Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayi sektörü kadar kritik öneme sahip olduğunu hep beraber gördük. Derin teknoloji üssümüz kömürden doğalgaz üretimi, deprem acil müdahale sistemi, genetik araştırmalar gibi pek çok farklı çalışmaya da ev sahipliği yapacaktır. Sağlık ürünlerini ülkemizde geliştirmeye yönelik yol haritamızı kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ile daha önce paylaşmıştık. 9 stratejik hedefi, 5 kritik projeyi titizlikle takip ediyoruz.

TÜRKİYE, BU BÜYÜK KRİZİ EN AZ HASARLA ATLATMAYI BAŞARMIŞTIR

"Koronavirüs algını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm insanlığa güçlü mesajlar vermiştir. Bilgi ve teknoloji üretimle, insan kaynağı ile desteklemeden salgın gibi yaygın sağlık sorunları ile başetmenin mümkün olmadığını gördük. Türkiye, bu büyük krizi en az hasarla atlatmayı başarmıştır.

Ülke olarak birinci aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi ikinci safhaya verme sürecindeyiz. Yaşam Bilimleri Merkezimiz bu gayretlerimizin sembolüdür. Eskiden vtandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından sayıalrı milyonu bulan insan ülkemize geliyor. Önümüzdeki yıl 1.5 milyon hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz. Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği dönemde bu yöndeki teknolojinin önemi artıyor.

Küresek krizlerin gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalanmalara yol açacağı görünmektedir. Türkiye, geleceğin güvenli limanı olmaya adaydır. Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes kârlı çıkacaktır. Sürekli Türkiye'yi aşağılayan tiplerin sosyal medya propagandaları sadece komplekslerinin üzerini örtme gayretidir. Bu ülkede çalışmak isteyen herkesin önü teşviklerle, programlarla sonuna kadar açıktır. Biz geride eser bırakmak isteyen kâmil insanlarla yol yürüyoruz. Firmaları, akademik dünyayı, gençleri kendilerine sunduğumuz imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz."