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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan afişler için flaş karar!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan afişler için flaş karar!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz aylarda ABD'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli el ilanları yayımladıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlendi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan afişler için flaş karar!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan afişler için flaş karar!

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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