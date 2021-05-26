SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan afişler için flaş karar! Son dakika haberi... Geçtiğimiz aylarda ABD'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli el ilanları yayımladıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlendi.

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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü