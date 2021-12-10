Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingini kana bulayacaklardı! Bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Aralık'ta Siirt'te gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde görev almak üzere Mardin'in Nusaybin ilçesinde giden bir polis memurunun aracının altına bombalı düzenek yerleştirildiği tespit edilmişti. Bu kapsamda başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü suçunu itiraf etti.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti."

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