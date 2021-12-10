Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingini kana bulayacaklardı! Bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettiler
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine giden bir polis memurunun aracının altına bomba düzeneği yerleştirilmesinde olayında gözaltına alınan 4 kişiden 3'nün suçunu itiraf ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Aralık'ta Siirt'te gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde görev almak üzere Mardin'in Nusaybin ilçesinde giden bir polis memurunun aracının altına bombalı düzenek yerleştirildiği tespit edilmişti. Bu kapsamda başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü suçunu itiraf etti.
Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti."
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