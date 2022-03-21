Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vefa" toplantısında konuştu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vefa" toplantısında eski vekillere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"AK Parti milletin partisidir. AK Parti millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Kadro değişimleri de bayrak yarışıdır. AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımında payı vardır. Partimizi büyük bir resim olarak değerlendiriyorum.

AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evini büyütmek için davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en kıymetli birikimi buradadır.

Türkiye'yi darbecilerin pençesinden beraber kurtardık.

Bölgemizin yeniden şekillendirmeye çalıştığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya bir kez daha davet ediyoruz. Ülkemizi büyüterek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yeniden, daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içimizde dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.

AK Parti milletin partisidir. Kuran da iktidara getiren de milletimizdir.

Bu parti sizin evinizdir, İnsan kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez.

AK Parti büyük bir marka değeridir. Sizlerden bu marka değerini vermenizi sizlerden, aktif çalışma hayatınızı bitirip bir kenara çekilmemeniz gerekmektedir.

Türkiye'yi küresel vesayet güçlerinin pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadele ile kurtardık.

Kendi içimizde birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi üstün tuttuğumuz müddetçe elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.

Bölgemizin ekonomik kriz ve savaşlarla yeniden şekillendirmeye çalışıldığı dönemde birliğimiz daha güçlü olmalı.

Türkiye'nin alt yapısı geliştikçe yatırımı ve üretimi çoğaldı, istihdamı arttı, ancak tüm gayretlerimize rağmen zorlanıyoruz.

Cuma Günü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık, önümüzdeki günlerde de Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız.

Hayat Pahalılığının büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Bunun önüne geçmek boynumuzun borcudur. Hayat pahalılığı var ama insanların istediği her ürüne ulaşabildiği bir ülkede yaşıyoruz. "