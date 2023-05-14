SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçimlere yönelik ilk açıklama!

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sandıkların kapanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı devam ederken açıklama yaptı. Erdoğan, "Oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçimlere yönelik ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı devam ederken açıklama yaptı. Erdoğan, "Oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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