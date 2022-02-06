Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan twitter üzerinden yaptığı açıklamada hastalığın hafif şekilde geçtiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın pozitif çıkan koronavirüs testi sonrası bir açıklama daha yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter üzerinden yaptığı paylaşım:
Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022