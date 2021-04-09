SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Yerli aşıda flaş gelişme!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret niteliğindeki sözleri de eleştiren Oktay, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı ne demiş? Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

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