Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda katılan ve katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşması sırasında rahatsızlandı.

CNN Türk muhabiri Sena Alkan, Fuat Oktay'ın sağlık durumuna ilişkin olarak," Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuma yaptığı konuşmada sahnede rahatsızlandı. Tansiyonun düştüğü ve durumunun iyi olduğu edinilen ilk bilgiler arasında. Hastaneye kaldırılmadı ancak revire alındı. İlk müdahalenin ardından programa devam etmesi bekleniyor. "dedi.

YENİDEN SAHNEYE ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Fuat Oktay, sahneye yeniden çıktı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ayrıca, Oktay sahneye çıktığı anda katılımcılar destek olmak için alkışladı.

Fuat Oktay, "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlayışınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Fuat Oktay'ın sağlık durumuna ilişkin olarak," Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık problemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek " dedi.

DOKTORLARI RAHATSIZLIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Oktay'ın rahatsızlanmasına ilişkin doktorlarından yapılan açıklamada, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlık geçirdi." denildi.

İşte Fuat Oktay'ın rahatsızlandığı o anlar...