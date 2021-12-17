Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun 'asgari ücret' eleştirilerine flaş yanıt!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret konusunda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüzde 50 oranı ile son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptıklarını vurgulayarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Oktay, asgari ücretli, memur, işçi ve emekliyi hiçbir zaman enflasyona karşı ezdirmediklerini, asla ezdirmeyeceklerini vurguladı.

"ASGARİ ÜCRETLİMİZİ ENFLASYONA KARŞI EZDİRMEDİK, EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık.

Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor.

Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizi de , memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."