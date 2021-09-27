Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.55'de toplandı. Toplantıda birçok konu masaya yatırıldı. Yeni tip koronavitüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele de toplantıda ele alınan gündem başlıklarından biri oldu. Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alındığı toplantıda, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıda bir sunum yaptı.1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılının da kabinenin gündeminde olduğu toplantıda, en yaygın 5 şube ağına sahip 5 büyük market konusu üzerinden fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta BM 76. kurul toplantısına istişare etmek üzere New York'a gittik. Yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin temel yaklaşımını tüm dünyaya paylaşma fırsatı bulduk. Uzunca bir süredir dünya 5'ten büyüktür itirazıyla küresel yönetim sistemindeki değişimli talebini daha iyi bir dünya büyüktür talebiyle bir adım daha öne taşıdık. Dünyanın adalet çağrısına verme niyeti olmayanların, sağlık ve iklim krizlerindeki yaklaşımları farklı göstermeleri elbette zordur. Bu krizler zengin fakir kriteri etki etmeden herkesi etkiliyor. Türkiye olarak bu fotoğraf içinde kendimizle birlikte tüm insanlığın ortak hissiyatını ifade eden bir duruş sergiliyoruz. Bölgemize ve dünyaya dair tespitlerimiz çok daha iyi anlaşılıyor. Dün küresel sistemdeki çarpıklara bizim itirazlarımızı kaygısız kalanlar, bugün aynı itirazı etmeye başladı.

Gelişmiş ülkeler salgından çok saha fazla zarar görmüştür.

"PARİS ANLAŞMASINI ONAYLAMA KARARI ALDIK"

Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık. İklim değişikliği zirvesine kadar onay sürecini tamamlamış olacağız"

Detaylar geliyor...