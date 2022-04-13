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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan korkutan açıklama: Etkileri on yıllar sürecek.

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan korkutan açıklama: Etkileri on yıllar sürecek.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor" diyerek savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan korkutan açıklama: Etkileri on yıllar sürecek.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor" diyerek savaş hakkında şu açıklamalarda bulundu;

"Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek." diyen İbrahim Kalın sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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