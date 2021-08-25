Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Destek verebiliriz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayınlanan bir televizyon programında Afganistan'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Mehmetçiğin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmesi konusunda; Türk askerinin orada büyük bir başarı sergilediğini ifade etti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini mümtaz bir şekilde temsil ettiklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Ne Taliban bu kadar hızlı ele geçireceğini bilmiyordu ne de diğer faaliyetler. Tahliyeyle ilgili bizim hazırlıklarımız devam ediyordu. Burada askerimizin 6 yıldır havalimanında yürüttüğü görevi başarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizmek lazım.

Hamd olsun orada büyük bir başarı sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti devletini muntazam bir şekilde temsil etti. Hepsi de ülkemize sağ salim dönüyorlar.

AFGANİSTAN'DA NE OLACAK?

Taliban bir yanda geçici hükümet kurulması için müzakereler yürütüyor. Bir tarafta müzakere ekibi kuruldu. Diğer gruplarında desteklediği müzakere süreci bu.

Burada şimdi belirsizlikler var. Bu müzakerelerden ne çıkacak. Taliban yada diğer müzakereciler neyle gelecekler. Cumhurbaşkanımızın Dışişlerimizin Milli Savunma Bakanımızın bir çok konuşması oldu. Müzakerelerden ne çıkacağını tam olarak kestiremiyoruz.

Biz bu uluslararası tanınma ve ilişkilerin tanınması açısından bunu ifade ediyoruz. Şartlar, detaylar konuşulacak. Bu sürecin olumlu seyretmesini bekliyoruz. Havalimanının bir lojistik süreci var. Güvenlik, girişler... Şartlar oluşursa biz orada hizmet verebiliriz.

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TAHLİYE NE KADAR SÜREDE TAMAMLANIR?

Türk askeri demediler. Hiçbir yabancı gücün Afganistan'da kalmasını istemiyoruz diye bir ilke koydu Taliban. Bu geçiş sürecinin belki beklenen boyutlarından bir tanesiydi. Biz çekilme ihtimali üzerinde durduk. Askerimizin tehditle karşı karşıya kalması istediğimiz bir durum değildi.

ABD güçleri büyük oranda çekildi. Diğer askeri unsurlar da oradan çekildikçe, Taliban ve diğer unsurları da havalimanında güvenliği sağlayacaklardır. Bunu ne kadar güvenli yapacaklar onu da gelecekte göreceğiz.

Büyük ihtimalle şartlarda anlaşması durumda bu yönde bir netice çıkacak. Büyükelçiliğimiz orada çalışmalarına devam ediliyorlar. Büyükelçimiz büyük bir performans sergiledi. Biz neredeyse 1200'e yakın vatandaşımızı tahliye ettik. Hiçbir vatandaşımızla ilgili kötü bir durum söz konusu olmadı. Başarılı bir sürecin yönetildiğini söylemek mümkün. Tam saatini bilemiyorum. 24 ya da 36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olur.

İlk gelen gruplar içerisinde az sayıda Afganlı gelmişti. Afgan vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili Taliban'ın bir engellemesi söz konusu oldu. ABD'nin bu şekilde çıkma kararı, bütün yabancı misyonlarda çalışan herkesi zor bir duruma soktu. Orada Afganların yaşadığı insanı durumu göz ardı etmemek lazım. Eşzamanlı olarak da Afgan halkının yaşadığı dramı göz ardı etmemek lazım. Havalimanındaki gördüğümüz o kare sadece bir tarafıydı. Havalimanı dışında on binlerce kişi vardı.

Havalimanında bir güvenliğin sağlanması gerekiyor. Hem orada çalışanların açısından hem de o hava trafiğinin güvenliği açısından sağlanması gerekiyor. Kule yönetiminden uçakların güvenliğine kadar. Taliban'ın orada böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Kendileri de bir istekte bulunacaklar. Hâlâ bu detaylar müzakere konusu. Mutabık kalınması durumunda bir çalışma yapılacak.

KALIN'DAN TALİBAN'A DAİR AÇIKLAMA

Bu müzakereler neticesinde atılacak en önemli adım kuşatıcı kapsayıcı bir yönetim. Grupların içinde olduğu onayladığı bir hükümet olursa bu süreci daha da kolaylaştırır. Bizim onlarla olan ilişkimizi de kolaylaştırır.

Herkesin bir temsiliyetinin olması önem arz ediyor. Bunların mutlaka merkezi yönetimde temsil edilmesi gerekiyor. Siyasi aktörler var. Bunlar yeni kurulacak hükümette ne kadar söz sahibi olacak? Bunlar sorun seti. Diğer bir sorun seti de bu kargaşa geçer geçmez yeni hükümetin başarısı. Ekonominin toparlanmasında gibi konularda ne kadar başarılı olacak?

Biz bu süreç içerisinde olabilecek en gerçekçi unsurları değerlendirerek hep Afgan halkının yanında olduk. Orada Türkmen ve Özbekler de var. Orada bunun ben çok ciddi sermaye olduğunu görüyorum. Bundan sonra da işimizi kolaylaştıracak bir unsur olacak. Önümüzdeki haftalarda çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Taliban'ın orada kucaklayıcı, kuşatıcı bir hükümet kurması.

Bazı analistler biraz daha iyimser. Geçmişte Taliban'ın nasıl yönettiğini gördük. Bu süre zarfında Taliban değişti diyenler de var. Ben bu yönde bir değişim olmuştur diyerek kolaycı iyimserliğe kapı aralamak istemem. Ama Afganistan'da değişti. 20 yıl öncesindeki Afganistan değil. Kadın çalışan sayısı arttı. Taliban'ın bundan sonra teklif edeceği siyasal düzen nasıl olacak bunu da görmek lazım. Çağın gerçekleriyle uyumlu siyasal çerçeve almaları önemli. İslam'ın daha kuşatıcı, kucaklayıcı, perspektifiyle tavır koymaları daha anlamlı olur. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Atacakları adımları gözlemleyeceğiz."