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  3. SON DAKİKA! DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler yakalandı!

SON DAKİKA! DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler yakalandı!

Son dakika haberi... Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

SON DAKİKA! DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler yakalandı!

Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

'SANSASYONEL EYLEM PLANLIYORDU'

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SURİYE'DE YAKALANDI

Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.

KASIM GÜLER KİMDİR?

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.

Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.

Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DEAŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.

 

       

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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