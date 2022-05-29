Son dakika! Dehşet veren otobüs kazası: 27 yaralı var!

Afyonkarahisar’da korkutan bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesiyle 27 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan yolculardan 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Meydana gelen kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında gerçekleşti.

2 YOLCUNUN DURUMU AĞIR

Alınan bilgilere göre, Tevfik D. idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü sabaha karşı sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 27 yolcuyu Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir’deki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 2 yolcunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.