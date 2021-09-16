SON DAKİKA! Denizli'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesinin sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre Denizli'de derinliği 5.0 olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğünde depremin ardından Denizli'den bir deprem haberi daha geldi. Denizli'nin Çal ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.