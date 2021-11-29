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  3. Son dakika | Gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

Son dakika | Gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

Son dakika haberi... DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Son dakika | Gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEVA partisi kurucu üyesi Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Metin Gürcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan neden gözaltına alındı?

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan 1976 yılında Bilecik'in Bozöyük ilçesinde doğdu.1998 yılında Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu. Metin Gürcan DEVA partisi kurucu üyesidir.

Metin Gürcan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Metin Gürcan kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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