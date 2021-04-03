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  3. SON DAKİKA! Dinamik Denetim ile 149 bin 815 işletme kontrol edildi!

SON DAKİKA! Dinamik Denetim ile 149 bin 815 işletme kontrol edildi!

”Dinamik Denetim Modeli” sürecinde yeme içme yerlerine yönelik “Tematik Denetimler” devam ediyor. Ülke genelinde dün gerçekleştirilen ve 100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde; 149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri kontrol edildi.

SON DAKİKA! Dinamik Denetim ile 149 bin 815 işletme kontrol edildi!

Son dakika haberi... Dinamik Denetim Modeli sürecinde yeme içme yerlerine yönelik “Tematik Denetimler” devam ediyor. Ülke genelinde dün gerçekleştirilen ve 100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde; 149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri kontrol edildi. Denetimlerde; bin 558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlamadığı belirlenirken, 383 işyerinin HES kodu sorgulaması yapmadığı tespit edildi. 354 işyerinin de belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı belirlendi. Denetimlerde 3 bin 175 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

SON DAKİKA! Dinamik Denetim ile 149 bin 815 işletme kontrol edildi!

Kontrollü normalleşme döneminde “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi vb. işyerlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 8 bin 166 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 100 bin 773 personelden oluşan 25 bin 913 ekip görev yaptı.

SON DAKİKA! Dinamik Denetim ile 149 bin 815 işletme kontrol edildi!

Toplam bin 82 işyeri/işletme tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken 2 bin 523 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 144 suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde 13 iş yeri kapatılırken 67 araç faaliyetten men edildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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