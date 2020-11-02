Son dakika: Dinamo Kiev'de 11 kişide koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 11 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyurdu.
Son dakika: Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.
Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.