Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afgan göçmen açıklaması: Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesi, Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşması ve Afgan göçmenler hakkında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Afganistan konusunda diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Mevkidaşlarımızla gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kolay bir sorun değil. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için işbirliği şart. Hükümetle ilgili tutumun belirlenmesi için, göç ve diğer gelişmelerin değerlendirmesi için adımların hep beraber koordine edilmesi gerekiyor.

İki aşamada olabilir. Birisi askeri uçuşlar için, şu anki şartlarla pist sorunlarının giderilmesiyle askeri uçakların, farklı ülke vatandaşları ve diğer tahliyeler için kullanıma açılması olabilir. Daha sonra ticari uçuşların başlayabilmesi için şartların tamamen oluşması gerekiyor. Bu konuda sorumluluğu kimler üstlenecek? İrade ortaya koymuştuk, şimdi şartlar değişti. Talepler var, hepsini değerlendiriyoruz. Burada en önemli şey havaalanının güvenliği. Bu konuda profesyonel şirketler de var. Güvenlik tedbirlerinin burada alınabilmesi gerekir.

(Kabil Havaliamanın işletilmesi) Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil."

AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇ ANLAŞMASI

Biz Avrupa Birliği'ne gerekli isteklerimizi ilettik ancak hiçbir geri dönüş olmadı. Pandemi nedeniyle bizi oyaladılar. Ancak tek taraflı bir karar alarak 3 milyon euro verelim gibi bir karar aldılar. Ancak bizim müzakere ederek karar vermemiz gerekiyordu. Kimse 'Türkiye'ye para verelim' deyip tek başına karar veremez.

"AFGANLARIN ÜLKEMİZDE BELLİ BİR SÜRE KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz"