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  3. SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni Terörü paylaşımı!

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni Terörü paylaşımı!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Ermeni terörü ile ilgili paylaşım yaptı. Gönderide, Ermeni Terörü saldırılarında şehit olan diplomatların adını paylaşarak, "Unutmadık, unutmayacağız" denildi.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni Terörü paylaşımı!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Ermeni terörü ile ilgili paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AYRINTILAR GELECEK...

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