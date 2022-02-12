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Son dakika! Dışişleri'nden Ukrayna uyarısı: Doğu bölgelerine gitmeyin!

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik konusunda uyardı.

Son dakika! Dışişleri'nden Ukrayna uyarısı: Doğu bölgelerine gitmeyin!

Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon her dakika tırmanırken Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türk vatandaşları için kritik bir uyarı geldi. Buna göre mecbur kalmadıkça Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelere seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

''YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR''

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.

Son dakika! Dışişleri'nden Ukrayna uyarısı: Doğu bölgelerine gitmeyin!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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