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  3. Son dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 5'i ağır 10 yaralı! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 5'i ağır 10 yaralı! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika... Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken bazı yaralılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Son dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 5'i ağır 10 yaralı! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika... Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine  üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndü

BAZI YARILARININ DURUMU AĞIR 

Patlamada, yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamada, iş yerinde ağır hasar oluştu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Son dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndü

VALİ KARALOĞLU, PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine, şu an hastanelere ulaşan 10 yaralının olduğunu belirterek, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, "Olaya itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri anında müdahale etti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Patlama, sanayi tüpünden kaynaklı." dedi.

Son dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndüSon dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndüSon dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndüSon dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndüSon dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndüSon dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 7 yaralı! Ortalık savaş alanına döndü

Bölge Gündem Editör Ekibi
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