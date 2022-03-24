Son dakika | Diyarbakır'da 3.Sanayi Sitesi'nde patlama: 5'i ağır 10 yaralı! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika... Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAZI YARILARININ DURUMU AĞIR

Patlamada, yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamada, iş yerinde ağır hasar oluştu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ KARALOĞLU, PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine, şu an hastanelere ulaşan 10 yaralının olduğunu belirterek, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, "Olaya itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri anında müdahale etti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Patlama, sanayi tüpünden kaynaklı." dedi.