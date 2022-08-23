Son dakika | Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu! Türk F-16'ları taciz edildi, gerekli karşılık verildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO görevi yapan Türk F-16'larının, Yunan F-16 uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini açıkladı. Kaynaklar, gerekli karşılık verilerek Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu! Türk F-16'ları taciz edildi, gerekli karşılık verildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Doğu Akdeniz'de NATO görevi idrak eden Türk F-16'larına Yunan Hava Kuvvetlerine ait olan F-16'lar tarafından radar kilidi atıldı.

NATO GÖREVLERİNİ RİSKE ATTILAR

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

Son dakika | Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu! Türk F-16'ları taciz edildi, gerekli karşılık verildi

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

YUNAN ASKERİ ATEŞESİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Son dakika | Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu! Türk F-16'ları taciz edildi, gerekli karşılık verildi

YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRMA PEŞİNDE

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekti.

AA

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son noktayı koydu! Kritik detaya dikkat: O kişiler isimlerini değiştiremeyecek!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son noktayı koydu! Kritik detaya dikkat: O kişiler isimlerini değiştiremeyecek!
Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..
Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Bakan Varank halkın nabzını tuttu, destekleri ve icraatları bir bir paylaştı! CHP İstanbul'u resmen sömürmüş! "Sizce hangisi?"
Bakan Varank halkın nabzını tuttu, destekleri ve icraatları bir bir paylaştı! CHP İstanbul'u resmen sömürmüş! "Sizce hangisi?"
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son noktayı koydu! Kritik detaya dikkat: O kişiler isimlerini değiştiremeyecek!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son noktayı koydu! Kritik detaya dikkat: O kişiler isimlerini değiştiremeyecek!
Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..
Yabancı uyruklu kişilerin kılıçla gezdiği iddia edilmişti! Bakanlık Sözcüsü Çataklı açıkladı! İşte olayın aslı..
Romanlarıyla ve şiirleriyle edebiyatseverlerin yüreğine kazınmış olan Sabahattin Ali'nin eserlerinden 20 harika alıntı...
Romanlarıyla ve şiirleriyle edebiyatseverlerin yüreğine kazınmış olan Sabahattin Ali'nin eserlerinden 20 harika alıntı...
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
AK Parti'de olağanüstü toplantı! Ömer Çelik açıkladı! Seçim takvimi değişecek mi, erken seçim olacak mı?
AK Parti'de olağanüstü toplantı! Ömer Çelik açıkladı! Seçim takvimi değişecek mi, erken seçim olacak mı?
Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar...
Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar...
Kurbanlarını cazibesiyle etkileyerek tuzağa düşürdü! İdama mahkum edilen, ölümüne gelinlik giyerek giden ilk kadın seri katil Lavinia Fisher ile tanışın...
Kurbanlarını cazibesiyle etkileyerek tuzağa düşürdü! İdama mahkum edilen, ölümüne gelinlik giyerek giden ilk kadın seri katil Lavinia Fisher ile tanışın...