Son dakika | Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu! Türk F-16'ları taciz edildi, gerekli karşılık verildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Doğu Akdeniz'de NATO görevi idrak eden Türk F-16'larına Yunan Hava Kuvvetlerine ait olan F-16'lar tarafından radar kilidi atıldı.

NATO GÖREVLERİNİ RİSKE ATTILAR

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

YUNAN ASKERİ ATEŞESİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRMA PEŞİNDE

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekti.

AA