Son dakika | Doktorlara ek gösterge zammı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meclis genel kurulunda hekimlere yönelik düzenlemeye ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini söylemişti. Bakan Koca'nın "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" açıklaması sonrası konuya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

EK GÖSTERGE ZAMMI TEKLİFE EKLENDİ VE TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.